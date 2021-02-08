سعيّد لـ المنفي: الحلّ الدائم للأزمة الليبية لن يكن إلا ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، دعوةً من الرئيس التونسي قيس سعيّد، لزيارة تونس؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب خلاله سعيد عن ترحيبه بنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم.

وذكّر سعيد بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، مؤكدا حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

ووجه سعيد دعوة لـ محمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

ومن جانبه، توجه محمد المنفي بالشكر إلى سعيد على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا.

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