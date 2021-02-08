المجلس التسييري لبلدية الكفرة يعلن وصول سيولة نقدية إلى مصارف البلدية الأيام المقبلة

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة، وصول سيولة نقدية إلى المصارف خلال الأيام المقبلة، بحسب البيان الصادر عن البلدية يوم أمس.

وأوضح البيان أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري عبد الرحمن عقوب، مع آمر لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة، العقيد عمر المقرحي، قبل عدة أيام في مدينة بنغازي.

وأشار عقوب خلال الاجتماع إلى ما تعانيه بلدية الكفرة من نقص في السيولة، وعدم إدراجها ضمن حركة الطيران، ليتلقى بعد ذلك تأكيدا على تسيير رحلة أسبوعية إلى البلدية في الوقت القريب.

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