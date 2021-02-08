“الوفاق”: كاجمان يبحث مع السفير البريطاني التطورات الليبية

التقي النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبد السلام كاجمان”، اليوم الاثنين، سفير المملكة المتحدة في ليبيا “نيكولاس هوبتون”.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن “كاجمان” رحب خلال اللقاء بالسفير البريطاني، وباستئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا.

وأضاف البيان: “بحث اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أبدى كاجمان، ارتياحه لنتائج الانتخابات التي تمت في جينيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الانتقال السلمي للسلطة سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية”.

وتابع البيان: “أشار كاجمان إلى التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، كما أثنى على وقفة المملكة المتحدة مع ليبيا في مكافحة الإرهاب ودعم الدولة المدنية ومساندة الحكم المحلي والتعليم في ليبيا”.