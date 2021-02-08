بعيرة: إعتماد الحكومة يتطلب إلتئام البرلمان بنصاب كامل في مدينة ليبية أو عن بعد بالطرق الحديثة

ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة بيانًا اليوم الإثنين خاطب فيه أعضاء البرلمان بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

بعيرة وفي بيانه الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن الاتفاق الأخير على تشكيل السلطة التنفيذية مثّل بارقة أمل أمام الليبين للخروج من مختنق المراحل الانتقالية.

وبارك عضو البرلمان نتائج التصويت الأخير، مهنئًا الشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لشغل مناصب السلطة التنفيذية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الأمر لا يزال يتطلب حلَّ عقدة إلتئام مجلس النواب في جسم موحدٍ وبنصابٍ كاملٍ، من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية المختارة مؤخرًا.