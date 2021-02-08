الأسطى: التئام مجلس النواب سيكون قريبًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس خالد الأسطى إن الحكومة لم تتشكل بعد، وأن ما شُكل المجلس الرئاسي وتم اختيار رئيس الحكومة، معتقدًا أنه بعد كل هذه المجهودات سيقوم أعضاء مجلس النواب بالإلتقاء والإلتئام بنصابه القانوني في أقرب وقت.

الأسطى ذكر في تصريحات صحفية “الآن هناك شعور كبير بالمسؤولية والعوائق تمت إزالتها والإلتئام في أي مدينة ليبية يتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب، والمجهودات قائمة الآن على قدم وساق للإلتئام والإيفاء بأول استحقاق وهو منح الثقة للحكومة”.

وتابع “سيتم بعد ذلك الذهاب إلى الاستحقاقات الأخرى فيما يخص اعتماد الميزانية والقيام بأعمال الرقابة وباقي الاستحقاقات خلال هذه الفترة الوجيزة، وصولاً إلى الانتخابات، فالمجهودات موجودة والنواب على تواصل مستمر والانعقاد سيكون قريباً”.

وأكد على أن الإيجابية والإرادة متوفرتان وبشكل كبير لإلتئام مجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أي نوع من العرقلة، وأن جميع الأطراف السياسية لتقت على طاولة الحوار وزالت كل العراقيل وكل المحاذير والعوائق السياسية، وأدرك الجميع خاصة النواب أنه ليس هناك مانع من التئامهم، ولا يوجد اعتراض لأي مجموعة من النواب للإلتقاء في أي مكان.

وشدد على تحلي الجميع بالإيجابية، قائلاً “أعتقد أن الإلتئام سيكون قريبًا في أولى الاستحقاقات وهو منح الثقة للحكومة وهناك تواصل ما بين أعضاء المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة وأعتقد أنه ستكون هناك جلسة قريباً”.

وعن تشكيل الحكومة الجديدة، رأى أنها ستكون حكومة موسعة وحكومة وحدة وطنية سيراعى فيها التمثيل الجغرافي الشامل وتمثيل الشباب والمرأة وستكون مهمتها محددة جدًا من حيث توفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف للإنطلاق نحو العملية الانتخابية الكبرى.

وأكمل الأسطى “الاختيارات ستكون حسب ما تم التواصل بشأنه، شاملة وموسعة وتحظى بثقة مجلس النواب، حيث هناك استشعار حقيقي بعدم وجود أي نوع من المماطلة لمنح الثقة لهذه الحكومة، خاصة أنها حكومة في وقت وجيز جدًا واستحقاقات محددة والتزامات واضحة تم الإلتزام بها رسميًا من خلال ملتقى الحوار”.

ولفت إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيكون متابع لهذه الخطوات، مضيفًا أن هناك حرص حقيقي لأعضاء مجلس النواب حتى داخل الملتقى للإيفاء بهذا الاستحقاق المهم.

واختتم الأسطى “ملامح الحكومة أنها ستكون موسعة وتحاول أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية، ومن المرجح أن تكون التواصلات والاتصالات بدأت بالفعل”.