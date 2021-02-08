بيان عربي مشترك بشأن الصراعات في ليبيا وسوريا

عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اليوم الإثنين، اجتماعا لآلية التنسيق الثُلاثي بالقاهرة؛ لبحث تطورات مسار التعاون المشترك تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث.

وأشار وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان إلى أن اللقاء هدف إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد البيان على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها؛ لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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