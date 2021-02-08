المشري يبحث مع منسق البعثة الأممية التحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي

والمشري قدم خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ملخصًا عن الوضع في البلاد والتحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد أثناء عملهما، بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل ملتقى الحوار بإشراف البعثة الأممية، وكيفية التعامل مع هذه التحديات أو تفاديها، بالإضافة إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة.