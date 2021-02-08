“الترجمان”: أتوقع فتح الطريق الساحلي نهاية فبراير

قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية المشتركة “5+5” محمد الترجمان أنهم اتفقوا في اجتماع سرت على إخراج جميع المرتزقة، وإخفاء مظاهرة التسلح على الطريق الساحلي.

وأضاف الترجمان في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه سيتم البدء في تطهير منطقة الساحل من الألغام وأي عوائق بعرض 200 متر على جانبي الطريق كمرحلة أولى.

وأشار عضو اللجنة عن حكومة “الوفاق” إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من وفدي المحادثات، بينها لجنة أمنية تشرف على تأمين الطريق الساحلي.

وتوقع أن يتم فتح الطريق الساحلي نهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس، بعد انسحاب القوات وإزالة الألغام والعوائق.

واستكمل: اللجنة الأمنية التي ستشكل هي من ستستلم تأمين الطريق الساحلي، وسيتم إرسال مراقبين دوليين للمنطقة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.