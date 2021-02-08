بعيره يطالب البرلمان بمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب أبو بكر بعيره أعضاء المجلس بلم شمل البرلمان والالتقاء في جلسة قانونية مكتملة النصاب لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي وتسليم السياسية لأجسام منتخبة من الشعب الليبي.

وحث بعيره في بيان له أعضاء مجلس النواب على التفكير ملياً في مواقفهم واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبارٍ آخر مطالبا إياهم بالعمل بجديةٍ من أجل لم شمل البرلمان والالتقاء في جلسةٍ قانونية مكتملة النصاب في مدينة ليبية محددة أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية لتذليل الصعاب التي تواجههم واتخاذ ما يلزم من قرارات يتفقون عليها بخصوص تطورات المشهد السياسي الحالي ومن أجل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطات السياسية لأجسام منتخبة من الشعب الليبي .

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وأضاف بعيره أن الاتفاق الأخير على تشكيل السلطة التنفيذية يمثل بارقة أمل أمام الليبين للخروج من مختنق المراحل الانتقالية مؤكدا أن الأمر لا يزال يتطلب حلَّ عقدة إلتئام مجلس النواب الليبي في جسم موحدٍ وبنصابٍ كامل ٍ من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية المختارة مؤخراً.