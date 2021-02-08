المحجوب: سيتم فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام

ليبيا – أعلن الجيش أنه سيتم فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب وفي تصريحات مقتضبة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين قال: إن عناصر من الهندسة العسكرية ستباشر مهام عملية إزالة الألغام، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.