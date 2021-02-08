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المحجوب: سيتم فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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