ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 February, 2021

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وجميع أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لزيارة تونس في أقرب وقت ممكن.

وتأتي دعوة سعيد بعد اتصاله الهاتفي اليوم مع محمد المنفي، حيث “عبّر عن عميق ارتياحه لنجاح الانتخابات الليبية التي تعتبر حدثاً تاريخياً هاماً خاصة، وأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم”، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكّد الرئيس التونسي حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ليبياً، وهو الموقف الذي كان قد عبّر عنه في العديد من المناسبات، وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020.

من جهته، توجه محمد المنفي بالشكر إلى سعيد، معبِّراً عن ذات التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، وأشاد بالمواقف الثابتة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخاصة تأكيده ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.