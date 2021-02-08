كجمان لـ السفير البريطاني: الانتقال السلمي للسلطة سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كجمان سفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون.

كجمان رحب وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالسفير البريطاني وباستئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أبدى كجمان ارتياحه لنتائج الانتخابات التي تمت في جينيف برعاية بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الانتقال السلمي للسلطة سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، مثنيًا على وقفة المملكة المتحدة مع ليبيا في مكافحة الإرهاب ودعم الدولة المدنية، ومساندة الحكم المحلي والتعليم في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية