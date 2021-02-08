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العباني: المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة أنما في قدرته على عقد جلسة مكتملة النصاب

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب محمد العباني أن تستطيع السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا تنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة بسهولة، نظرًا لتعدد جهات الصراع من جهة، وانتشار السلاح في يد المليشيات التي تدين بولائها لجهات خارجية من جهة أخرى.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال إنه بإمكان الدول الفاعلة في المشهد الليبي أن تساعد السلطة الجديدة على تلك المهمة. لافتًا إلى أن تركيا بحاجة إلى الشرق الليبي في المرحلة القادمة.

وأضاف أن المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بقدر ما تكمن في قدرة البرلمان نفسه في عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ادبيبه لا يحتاج الي اعتماد من البرلمان حيث وعدوه الغربيين والاتراك في جنيف بمنح الشرعيه له كما فعلوا مع السراج شرعيه غربيه من الدول الامبرياليه وخلوا برلمانكم طافئ ضيه فسيطفئ ضيه للمره الثانيه وسيمنح الضؤ الاخضر له للعمل وستكون الصعوبه لدي دبيبه هي انه عليه في شطرين من البلاد الليبيه شطر غرب البلاد وهو محتل من قبل تركيا تتعامل معه تركيا كمستعمره انشأت فيها قواعد وشطر شرق البلاد ليس محتل من أحد

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