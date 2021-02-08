ليبيا تُسجّل 21 وفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

سجّلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 856 إصابة بفيروس “كورونا”، إضافةً إلى 883 حالة شفاء، فيما تم رصد 21 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات في ليبيا ارتفع إلى 124,882 حالة.

وأوضح المركز أن من بين هذه الحالات 17,486 حالة نشطة، إضافة إلى 1,974 حالة وفاة، بينما تعافى من المرض 105,422 شخصًا.

وتعاقدت ليبيا على توفير 2,8 مليون جرعة لقاح من أجل تطعيم 1,4 مواطنًا، بحسب ما أعلنه نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا”، التابعة لحكومة “الوفاق الوطني”، سليمان أبوسريويل.

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