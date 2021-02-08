كاجمان للسفير البريطاني: انتقال السلطة سيكون سلسا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أكد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” أن الانتقال السلمي للسلطة سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن كاجمان أعرب خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء، ارتياحه لنتائج الانتخابات التي تمت في جينيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة، كما أشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وأثنى على وقوف بريطانيا مع ليبيا في مكافحة الإرهاب ودعم الدولة المدنية ومساندة الحكم المحلي والتعليم في ليبيا.

ورحب كاجمان بالسفير البريطاني، وباستئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا.