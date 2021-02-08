ألمانيا تؤكد “للدبيبة” دعم السلطة التنفيذية الجديدة

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوتشا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، على “دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة”.

وأشار “أوتشا”، عبر حسابه في تويتر، إلى أنه اتفق مع الدبيبة على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات، بناءً على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان الدبيبة، كشف أن حكومته ستكون “حكومة تكنوقراط” قائمة على الجدارة وإثبات نفسها بسلطتها في العمل، مؤكداً حرصه على ضمان تمثيل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكن التركيز سيكون على التكنوقراط.

وقال الدبيبة، الأحد، إن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والعمل على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى مسألة صياغة الدستور وتشكيل “لجان سلام”.

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