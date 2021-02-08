سفير الاتحاد الأوروبي: اتفقت مع الدبيبة على تشكيل سريع لحكومة انتقالية شاملة

أجرى سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، برئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

وقال ساباديل في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، إن ساباديل هنأ الدبيبة، خلال مكالمته الأولى، مضيفا: “لقد اتفقنا على الحاجة إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية جديدة شاملة تكون قادرة على إجراء إصلاحات هامّة والإعداد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر”.

كما أشار السفير ساباديل إلى دور الاتحاد الأوروبي كشريك في ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين.

وأكد ساباديل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة الأساسية لفائدة كامل الشعب الليبي.