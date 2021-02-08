الوطنية لحقوق الإنسان تدين استمرار الانتهاكات بحق الأطفال في ليبيا

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الاثنين، أنها ترصد بشكل مستمر بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من بين التجاوزات استغلال أو توظيف الأطفال والقصر في أعمال التسول بغية استعطاف المواطنين.

وشددت اللجنة على أن التشريعات والقوانين الليبية تجرم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل.

ودعت اللجنة إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها التشريعات الوطنية في ليبيا وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه، مشددة على أن كافة التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة وحزم.

وبينت اللجنة أن ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، ووسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم يعد انتهاكا جسيما يهدد حياته الطفل النفسية والسلوكية والاجتماعية.

وتابعة اللجنة، أن التشريعات الوطنية كفلت للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا وأن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

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