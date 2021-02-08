المنفي يُصدر أول توجيهات لحل “جميع المشاكل”

عقد المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الاثنين، أول اجتماع له عبر تطبيق زووم، برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي.

وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي الجديد، في بيان، إن الاجتماع الذي عُقد بحضور عبدالله اللافي، وموسى الكوني، إضافة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، ناقش خطة العمل للتأسيس، وإدارة المرحلة التمهيدية القادمة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب.

ووجّه المنفي بضرورة تكثيف الجهود لحل جميع المشاكل وتذليل كل الصعاب؛ من أجل الانطلاقة الفعلية في عمل المجلس وتنفيذ كافة المهام التي انتُخب من أجلها، واختتم الاجتماع على أن يتم توسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار الوطني.

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