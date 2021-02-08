الشرطة الإيطالية تضبط شاباً ليبياً بتهمة ترويج المخدرات

ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة بولونيا، شمال روما، القبض على مواطن ليبي يبلغ من العمر 24 عامًا، بتهمة ترويج المخدرات نوع الهيروين والكوكايين.

وأفاد مصدر لـ”218″، أن المقبوض عليه مقيم في بولونيا وكان يخضع للإقامة الجبرية، حيث تم ضبطه متلبساً ببيع 4 علب هيروين وواحدة كوكايين تزن حوالي 4 غرامات، إلى عميل إيطالي يبلغ من العمر 61 عامًا.

ولفت المصدر إلى أنه تم تفتيش الشاب الليبي ومنزله، وقد تم العثور حيث يقيم على 10 غرامات من الحشيش والهيروين و1200 يورو نقدًا.

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