المقهور: خفض مرتبات السلطة الجديدة بداية الطريق للمصالحة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أكدت الحقوقية والمحامية عزة المقهور أن تخفيض مرتبات السلطات الجديدة والقائمة ضمن نظام الحكم هي بداية الطريق للمصالحة الوطنية.

وقالت المقهور في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “تخفيض مرتبات السلطات الجديدة والقائمة ضمن نظام الحكم هي بداية الطريق للمصالحة الوطنية” مضيفا “عدم المساواة في الأجور والغلو فيها في الظروف الاقتصادية الحالية ضد مسار المصالحة الوطنية البداية بأنفسكم”.

من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن مجلس الوزراء أصدر في 3 فبراير 2021، ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021 وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة مضيفة أن هذا القرار لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.