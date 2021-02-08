«تخطيط النواب»: جاهزون للعمل مع الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار

أصدر مجلس التخطيط الوطني بمجلس النواب بياناً قال فيه: “نقدّر مجهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ونثمّن قبول كل الأطراف بنتائج التصويت، والمجلس هو المظلة الوطنية الجامعة لكل الخبراء والمختصين والأكاديميين وهو المعني وفق القانون رقم 13 لسنة 2000 بوضع الخطط، ورسم السياسات العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة”.

أضاف بيان “المجلس”: “نتطلع لاستثمار المناخ السياسي الجديد للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة لوضع الخطط والمعالجات الممكنة للأزمات الراهنة، ونؤكد على جاهزية كثير من الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تضمن تحقيق المصالحة الوطنية وتوزيع برامج التنمية مكانيا بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمن القومي بكل أبعاده”.

وتابع بيان “المجلس”: “يتعهد المجلس بالعمل الدؤوب مع الجميع من أجل الإعداد لمشروع ميزانية موحدة للدولة لعام 2021 وفق ما نص عليه القانون 13 لسنة 2000 وتعديلاته، واللجنة العليا لتوحيد المؤسسات ستكثف جهودها لدمج المؤسسات التي تعاني إدارتها انقساما لمساعدة الحكومة الجديدة في القيام بمهامها وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا”.