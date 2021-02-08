«تخطيط النواب»: جاهزون للعمل مع الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار

أصدر مجلس التخطيط الوطني بمجلس النواب بياناً قال فيه: “نقدّر مجهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ونثمّن قبول كل الأطراف بنتائج التصويت، والمجلس هو المظلة الوطنية الجامعة لكل الخبراء والمختصين والأكاديميين وهو المعني وفق القانون رقم 13 لسنة 2000 بوضع الخطط، ورسم السياسات العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة”.
أضاف بيان “المجلس”: “نتطلع لاستثمار المناخ السياسي الجديد للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة لوضع الخطط والمعالجات الممكنة للأزمات الراهنة، ونؤكد على جاهزية كثير من الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تضمن تحقيق المصالحة الوطنية وتوزيع برامج التنمية مكانيا بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمن القومي بكل أبعاده”.
وتابع بيان “المجلس”: “يتعهد المجلس بالعمل الدؤوب مع الجميع من أجل الإعداد لمشروع ميزانية موحدة للدولة لعام 2021 وفق ما نص عليه القانون 13 لسنة 2000 وتعديلاته، واللجنة العليا لتوحيد المؤسسات ستكثف جهودها لدمج المؤسسات التي تعاني إدارتها انقساما لمساعدة الحكومة الجديدة في القيام بمهامها وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا”.
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