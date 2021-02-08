معيتيق يبحث مع زينينغا خطوات فتح الطريق الساحلي

أفادت مصادر صحفية، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، بحث، اليوم الاثنين، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينغا، خطوات فتح الطريق الساحلي.

وناقش المسؤولان، آلية توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة 5+5 وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه.

من جانبه، أشاد زينينغا بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة.

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