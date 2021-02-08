تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية، مشيرة إلى أن هناك أربع حالات مصابة بحاجة إلى مراكز عزل.

وقال عضو اللجنة محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة أحالت حالة مصابة بالفيروس إلى أحد مراكز العزل في خارج المدينة، وجاري التنسيق هذه الساعات على تحويل باقي الحالات الأخرى.

وطالب صالح الجهات المسؤولة داخل المدينة بضرورة الإسراع في تجهيز مقر العزل داخل المدينة من أجل تخفيف الضغط على مراكز العزل الاخرى في باقي المدن.

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