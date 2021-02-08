حزب التضامن: البعثة الأممية غيبت إرادة الشعب في اختيار سلطته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أكد حزب التضامن الوطني أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا غيبت إرادة الشعب الليبي في اختيار سلطته.

وأكد الحزب في بيان له “أنه يعيب على بعثة الامم المتحدة للدعم على تغييبها لإرادة الشعب الليبي في اختيار سلطته وعدم إحترام حق من حقوقه الأساسية، وتمكين أشخاص تمنعهم التشريعات الليبية النافذة من الترشح لشغل هكذا مناصب بسبب شغلهم وظائف في السلطة التشريعية، والهيئات القضائية، وضباط الجيش، ومزدوجي الجنسية”، إلا أنها ومن أجل تخفيف المعاناة عن المواطن والحد من احتقانه، تدعو كل الجهات والمؤسسات إلى التعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار، “وتجاوز الخلافات، وتوحيد المؤسسات السياديه”.

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وأعرب حزب التضامن الوطني عن تمنياته للسلطة التنفيذية الجديدة التوفيق والسداد في عملهم “نحو إنهاء الإنقسام وحل المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري للدول الأجنبية، وتوحيد مؤسسات السلطة المنقسمة، من أجل إجراء إنتخابات نزيهة على أساس قاعدة دستورية متينة”.