ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 February, 2021

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ، اليوم الاثنين، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينغا، خطوات فتح الطريق الساحلي.

وناقش المسؤولان، آلية توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة 5+5 وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه.

من جانبه، أشاد زينينغا بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة.

وكانت القيادة العامة أعلنت في وقت سابق ،أنه سيتم فتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية، فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب ،إن عناصر من الهندسة العسكرية ستباشر مهام عملية إزالة الألغام، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.