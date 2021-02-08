فاسينو: يجب على إيطاليا النظر في طلب مراقبة الهدنة بليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو، أنه على إيطاليا النظر في أي طلب لإرسال مراقبين لمراقبة الهدنة في ليبيا.

وعلق فاسينو، على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول إرسال فريق مراقبين لسرت، بأنه أمر إيجابي جداً أن الأمم المتحدة قررت إرسال مراقبين بما فيه من الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأكد فاسينو، أن الأمر متروك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليقرروا الدول المناسبة ليكونوا جزءًا من قوة التدخل، معتبراً أن القرار صحيح في حد ذاته.

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