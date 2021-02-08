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وزير الخارجية العراقي: نتطلع لأن تسهم نتائح ملتقى الحوار في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الإثنين، إن بلاده تتطلع لأن تسهم نتائج ملتقى الحوار الليبي في استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انطلق بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الإثنين، لبحث الأوضاع العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال حسين: “يَسُرني أن استثمر هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهنئة للأشقاء الأعزاء في دولة ليبيا بمناسبة إعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن نتائج ملتقى الحوار السياسي، ونتطلع إلى أن تكون انطلاقة مثمرة لتشجيع عوامل الاستقرار والأمن في ليبيا”، وفق بيان للخارجية العراقية.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده “تُؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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