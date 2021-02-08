بريطانيا: اختيار السلطة التنفيذية الجديدة خطوة مهمة نحو الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أكد السفير البريطاني في تونس إدوارد أوكدن أن التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الموحدة خطوة مهمة نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 لإيجاد حل سياسي شامل.

وقال أوكدن في تغريدة له بموقع “تويتر” “نرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الموحدة” مضيفا “الطريق أمامنا طويل، لكن هذه خطوة مهمة نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر لإيجاد حل سياسي تفاوضي شامل” مضيفا “من المحتمل أن تكون هذه مرحلة جديدة لتعزيز الإقتصاد التونسي أيضًا”.

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والتقى السفير ‏البريطاني لدى ليبيا، نكيولاس هوبتون، الأحد، رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة وأعرب عن تطلع بلاده إلى العمل مع ليبيا لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021.