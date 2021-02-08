تقارير: واشنطن تقتنص منظومات دفاع جوي روسية من أرض المعارك في ليبيا

أفادت تقارير صحفية، أن الولايات المتحدة تمكنت من اقتناص منظومة دفاع جوي روسية متطورة من أرض المعارك في ليبيا، كجزء من “عملية خاصة” جرت بدعم جزئي من تركيا.

وأوضحت التقارير، أن المنظومة نُقلت إلى إحدى القواعد الأمريكية تمهيداً لفحصها ودراستها، وهو ما وصفته التقارير بأنها المرة الأولى التي تحصل فيها أميركا من أراض عربية على سلاح روسي متطور تستخدمه ترسانة السلاح الروسي وينتشر على نطاق واسع في العديد من جيوش العالم.

ولفتت التقارير، إلى ان نجاح أمريكا في الوصول إلى مثل هذا السلاح المتطور وخضوعه للكشف والفحص من جانبها يعد بمنزلة جائزة قيمة للجيش الأميركي ولحلفائه الغربيين.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت من قبل في الحصول على منظومة أكثر تطوراً وأبعد مدى من طراز “إس- 300 بي تي”، والتي يعتقد أنه تم الاستحواذ عليها وشحنها إلى الأراضي الأمريكية لتخضع للفحص والتجريب ما بين عامي 2018 و2019.

وأشارت التقارير، إلى أن هذه لم تكن هي المرات الوحيدة، بل تمكنت الولايات المتحدة من الوصول إلى طرازات حديثة من المقاتلات الروسية مثل “سوخوي -27″، و”ميج-29” التي تنتمي للجيل الرابع من المقاتلات الحربية المتطورة من كل من بيلارسيا ومولدوفا على التوالي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.

وشددت التقارير، على أن فحص تصميمات الأسلحة التي يستخدمها الأعداء المحتملون يوفر للولايات المتحدة وسائل جوهرية لتطوير معايير مضادة وفعالة لمواجهة التسليح الروسي والسوفيييتي، وتعيد تشكيل سبل تطوير برامج التسليح الأميركي المستقبلية.

وأشارت التقارير، إلى أن “العمليات الخاصة” للحصول على تلك الأسلحة لم تكن الوحيدة منها ما جرى في ليبيا، فهناك ما يسمى بـ “عملية جبل الأمل 3” التي تمكن فيها الجيش الأميركي في عام 1988 من استخدام طائرتين مروحيتين عملاقتين من “طراز شينوك”، المتخصص في رفع الأحمال الثقيلة، لرفع طائرة ليبية مروحية هجومية من طراز “مي- 25″Mi-25 ، تعرضت للتدمير في ساحات القتال داخل تشاد أثناء الحرب الليبية التشادية.

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