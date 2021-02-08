الجنايات المصرية تؤجل قضية “التخابر مع ليبيا” لجلسة 28 فبراير

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية «التخابر مع ليبيا» لجلسة 28 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

ويحاكم في هذه القضية 10 متهمين، منهم متهم واحد حضوري ويدعى محمد رجب عبدالواحد حسن و9 غيابي.

وكان النائب العام المصري السابق نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وقد تم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكاب جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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