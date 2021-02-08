التباوي: السلطة الجديدة تمثل أقاليم البلاد ويمكنها العمل مع قواعدهم الرئيسية

قال عضو مجلس النواب، صالح التباوي، اليوم الاثنين، إن بيانات الترحيب من كل فصائل وقادة البلاد الحاليين تعطي مساحة عمل مريحة للسلطة الجديدة مع كل الأطراف أو بعيدا عنها.

وأضاف التباوي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن قيادة السلطة الجديدة تمثل أقاليم البلاد ويمكنهم العمل مع قواعدهم الرئيسية على تكوين كوادر جديدة لا خلاف عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن عدم ارتباط أعضاء السلطة الجديدة بأي من أقطاب الصراع وعدم اصطفافهم إلى جانب أي منها يعدان من عوامل النجاح.

وناشد التباوي قادة السلطة الجديدة باستثمار الاعتراف الدولي كعامل آخر لنجاح مهمتهم في المرحلة التي تتطلع لها كل الأنظار داخليا وخارجيا، مُعتبرًا الترحيب الدولي ضمانا يحد من خيارات أي طرف يفكر في العودة إلى مربع الحرب.