سرقة شبكة أرضية لمحول كهرباء الدبوسية تقطع الكهرباء عن أجزاء من القبة وضواحيها

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الإعلامي لدائرة التحكم الفرعي درنة أن عملية سرقة شبكة أرضية لمحول كهرباء الدبوسية تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة القبة وضواحيها.

وأوضح المركز الإعلامي للمواطنين بمدينة القبة وعدد من المناطق والقرى المحيطة بها أن الانقطاعات التي حدثت بالأمس واليوم على مناطق القبة، عين مارة، الدبوسية، سيدي خالد، بيت ثامر، راس تاجو، الأثرون، راس الهلال كانت بسبب سرقة شبكة الأرضي لمحول الدبوسية.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها سرقة هذه المحتويات، موضجًا أن أغلب هذه المحتويات ذات أسعار باهظة َوغير متوفرة.