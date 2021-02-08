السفير الألماني يتفق مع دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة

اتفق سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة، بحسب ما نشره السفير عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الاثنين.

وقال السفير الإلماني أنه أجرى «أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد الدبيبة، حيث اقمت بتهنئته وأكدت على دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة».

وأوضح أوفتشا أنه «بناءً على خارطة طريق ملتقي الحوار السياسي الليبي اتفقنا على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات» للمرحلة المقبلة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ختام اجتماعاتهم في جنيف السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويترأس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما يترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا