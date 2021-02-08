الشرطة القضائية تفتح باب القبول لمجندين جدد

أخبار ليبيا24 أعلن مدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد أبوكراع عن فتح الباب لقبول مجندين جُدد في ستة من فروع إدارة العمليات والأمن القضائي.

وقال أبوكراع لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الاثنين، تم البدء بقبول مجندين جُدد لفروع مصراتة وطرابلس والجبل الغربي والزاوية والخمس وسبها، في دورة تدريبية بمعهد تدريب الشرطة طرابلس الأحد 21 فبراير الجاري.