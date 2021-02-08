المجلس الرئاسي الجديد يعقد أول اجتماعاته عبر الدائرة المغلقة

أفادت مصادر صحية، أنه تم اليوم الاثنين عقد الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد يونس المنفي عبر الدائرة المغلقة.

وأوضح مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي الجديد، أن الاجتماع الذي كان بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة ناقش خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية القادمة.

وذكرت المصادر، أنه تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب.

وأشارت المصادر، إلى أن المنفي وجه بضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على حل كافة المشاكل وتذليل كافة الصعاب من أجل الانطلاقة الفعلية في عمل المجلس وتنفيذ كافة المهام التي انتخب من أجلها.

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