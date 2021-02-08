الرئاسي الجديد يعقد أول اجتماع له عبر تطبيق زووم

عقد اليوم عبر تطبيق زووم، الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، برئاسة الدكتور محمد المنفي، وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي إن الاجتماع حضره أعضاء المجلس، اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وناقش خطة العمل للتأسيس، وإدارة المرحلة التمهيدية القادمة.

هذا وتم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب.

وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود وتوسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وملتقى الحوار الوطني.

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