وزارة العمل تبحث تدريب 1000 شخص من مصراتة وتاورغاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

بحث وزيـر العمل والتأهيل المهـدي الأمـين اليوم الأثنين مع عضوي المجلس البلدي مصـراتة علي الناظوري ومصطفي الأحمر نشـاط مـركز السـلام للتدريب والتأهيل والـذي يعتـزم تدريب 1000 متـدرب مـن مدينتي مصـراتة وتاورغاء .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث أعداد الباحثين عن العمل في مصراتة وملف التدريب فيما يخص التكوين والتدريب المهني وتدريب المرأة وذوي الإعاقة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على توفير مـبني صالح لتنفيذ عـدد من البرامج التدريبية المهنية سواء عن طريق البلدية أو الأستعانة بأحد المعاهد التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بموجب الاتفاق الموقع بين الوزارة والهيئة إلى حين تجهيز فرع للمركز الليبي الكوري بمدينة مصراتة.