السفير الألماني يبحث مع دبيبة أولويات المرحلة المقبلة

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا ،اليوم الاثنين ،مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة أولويات المرحلة المقبلة.

وقال السفير الإلماني في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” ،إنه أجرى أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة، حيث قمت بتهنئته وأكدت دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية الموقتة ،مشيرا أنه بناءً على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقنا على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات للمرحلة المقبلة.

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