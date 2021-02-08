البعثة الأممية تعلن اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين

أعلنت البعثة الأممية اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لمدة شهرين والعمل على معالجة الأزمة المصرفية.

البعثة أوضحت أن الاتفاق تم بدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث تم جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين، والتي اتفقت على ميزانية لشهرين بدلا من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام ألفين وواحد وعشرين.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمع.

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