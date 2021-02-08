الخارجية الروسية: لافروف أكد للمنفي والدبيبة استعداد موسكو للتفاعل البناء مع السلطة الجديدة

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة الانتقالية في البلاد عبد الحميد الدبيبة، الذي تم انتخابه مؤخرًا في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية. للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الاثنين، إن لافروف هنأ المنفي والدبيبة بمناسبة انتخابهما لشغل مناصب قيادية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو كانت من أوائل الذين رحبوا بنتائج انتخابات أعضاء أعلى السلطات في ليبيا، وأكد أنهم يواجهان مهاما صعبة، وتمنى لهما التوفيق في حلها.

وشدد المنفي والدبيبة على التقييم العالي للموقف الروسي طوال الأزمة في بلادهما، وأشارا إلى الدور البناء والاستباقي لموسكو في دفع عملية التسوية على أساس مبادئ إشراك ممثلي جميع المناطق التاريخية والقوى السياسية في ليبيا، وفق البيان.

وجدد سيرغي لافروف التأكيد على استعداد روسيا للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا بهدف التغلب على الأزمة التي طال أمدها في ذلك البلد في أقرب وقت ممكن، وركز أيضًا على تعزيز التعاون لصالح زيادة تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية تقليديًا.