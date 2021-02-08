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بوسبيحه: بماذا تسمى الحكومة الناتجة عن حوار جنيف

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

طرح رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه، تساؤل حول تسمية الحكومة الجديدة الناتجة عن حوار جنيف.

وقال بوسبيحه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بماذا تسمى حكومة نتاج حوار جنيف؟”مضيفا “نريد اسما يدل على التفائل وبعيدا عن الأسماء السابقة المقيتة”.

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وأضاف بوسبيحه “حكومة الثني المؤقتة بقيت أكثر من ستة سنوات” مردفا “حكومة السراج الوفاقية زادتنا تمزقا واستمرت لاكثر من خمسة سنوات كلها حروب ومآسى” وتابع “هذه ثالثة الأثافى (الأحجار التي يوضع عليها القدر) فإما أن يثبت القدر عليها جيدا حتى تستوى الطبخة الليبية وإما أن ينقلب القدر على فمه وتضيع الطبخة بما فيها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بيني وبينك غير خليها بينا مافيش داعي الغير يسمع كلامنا سميها حكومة ليبيه الوزراء تركية الهوي كون الوزير في اول كلمة له لم يتطرق للقول بالعين القويه لابد من اخراج المستعمر التركي من ليبيا وتفكيك قواعدها واجلاء مرتزقتها غني غنوه ثانيه نحي منحي آخر نحو تعويله علي التكنوقراط لم يتطرق للحديث عن الأقليم المتحل من قبل تركيا فهو وزير يحتاج الي فريقين من وزراءه فريق يتعامل مع طرابلس المحتله ولطرابلس في ظل الاحتلال خصوصيه وللجنوب وبرقه الاحرار خصوصيه فستنقسم حكومته قسمين قسم يدير الاراضي الطرابلسيه المحتله وقسم يدير بقية الاراضي الحره

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