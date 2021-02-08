بوسبيحه: بماذا تسمى الحكومة الناتجة عن حوار جنيف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

طرح رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه، تساؤل حول تسمية الحكومة الجديدة الناتجة عن حوار جنيف.

وقال بوسبيحه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بماذا تسمى حكومة نتاج حوار جنيف؟”مضيفا “نريد اسما يدل على التفائل وبعيدا عن الأسماء السابقة المقيتة”.

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وأضاف بوسبيحه “حكومة الثني المؤقتة بقيت أكثر من ستة سنوات” مردفا “حكومة السراج الوفاقية زادتنا تمزقا واستمرت لاكثر من خمسة سنوات كلها حروب ومآسى” وتابع “هذه ثالثة الأثافى (الأحجار التي يوضع عليها القدر) فإما أن يثبت القدر عليها جيدا حتى تستوى الطبخة الليبية وإما أن ينقلب القدر على فمه وتضيع الطبخة بما فيها”.