هوبتون يشيد بمخرجات الحوار في جنيف خلال لقائه الدبيبة

التقى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، السفير البريطاني لدى ليبيا، نكيولاس هوبتون. هوبتون هنأ الدبيبة بمنصبه الجديد، أشاد بمخرجات الحوار في جنيف، كما أشار إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات في ديسمبر القادم، وفقا لصفحة السفارة الرسمية على فيسبوك.
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قناة ليبيا
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