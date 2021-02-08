الأسطى: مجلس النواب سيلتئم قريبًا لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب خالد الأسطى، أن الحكومة لم تتشكل بعد، وأن ما شُكل المجلس الرئاسي وتم اختيار رئيس الحكومة، معتقدًا أنه بعد كل هذه المجهودات سيقوم أعضاء مجلس النواب بالالتقاء والالتئام بنصابه القانوني في أقرب وقت.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أنه هناك شعور كبير الآن بالمسؤولية والعوائق تمت إزالتها والالتئام في أي مدينة ليبية يتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب، والمجهودات قائمة الآن على قدم وساق للالتئام والإيفاء بأول استحقاق وهو منح الثقة للحكومة.

ولفت الأسطى، إلى أنه سيتم بعد ذلك الذهاب إلى الاستحقاقات الأخرى فيما يخص اعتماد الميزانية والقيام بأعمال الرقابة وباقي الاستحقاقات خلال هذه الفترة الوجيزة، وصولاً إلى الانتخابات، فالمجهودات موجودة والنواب على تواصل مستمر والانعقاد سيكون قريبا.

وأكد على أن الإيجابية والإرادة متوفرتان وبشكل كبير لالتئام مجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أي نوع من العرقلة، وأن جميع الأطراف السياسية لتقت على طاولة الحوار وزالت كل العراقيل وكل المحاذير والعوائق السياسية، وأدرك الجميع خاصة النواب أنه ليس هناك مانع من التئامهم، ولا يوجد اعتراض لأي مجموعة من النواب للالتقاء في أي مكان.

ورأى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة موسعة وحكومة وحدة وطنية سيراعى فيها التمثيل الجغرافي الشامل وتمثيل الشباب والمرأة وستكون مهمتها محددة جدًا من حيث توفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف للانطلاق نحو العملية الانتخابية الكبرى.

ولفت إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيكون متابع لهذه الخطوات، مضيفًا أن هناك حرص حقيقي لأعضاء مجلس النواب حتى داخل الملتقى للإيفاء بهذا الاستحقاق المهم.

وتابع الأسطى، أن من ملامح الحكومة أنها ستكون موسعة وتحاول أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية، ومن المرجح أن تكون التواصلات والاتصالات بدأت بالفعل.

وكانت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت الجمعة الماضية، فوز محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.

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