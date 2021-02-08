شكري يؤكد لسيالة على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري جدد خلال لقائه مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا.

والتقى سيالة وشكري، اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

والت الخارجية المصرية إن شكري أكد لسيالة «على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ليبيا وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق».

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