فراتيني: الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء جسيمة في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز ارتكبا “أخطاء فادحة” في العملية التي أسفرت فى جنيف عن تشكيل سلطة انتقالية جديدة.

وأوضح فراتيني أن الخطأ الأول كان يتمثل في الدفع من قبل وليامز بشكل مفرط ببطاقة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

و أشار فراتيني إلى أن الضغط على هذه البطاقة أدى إلى عدم تشجيع شخصيات أخرى كان من الممكن أن يكون لديها فرصة مثل نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش وهي شخصيات قوية.

و أضاف فراتيني أن وليامز كانت تسعى لترجيح كفة تيار الإسلام السياسي و جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن الأخوان حليف قوي لتركيا.

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