مجلس النواب يعقد جلسة بشأن الحكومة الجديدة الاثنين المقبل

دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلسة تشاورية بمقر المجلس في طبرق، الاثنين المقبل، الموافق 15 فبراير.

وأشارت الرئاسة في خطاب اطّلعت عليه ليبيا 24 ، إلى أن الجلسة مخصصة لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت الجمعة الماضية، فوز محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.

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