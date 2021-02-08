داخلية الوفاق تدعو القيادات الأمنية لاستقبال باشاغا بالزي العسكري

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عددا كبيرا من منتسبيها من القيادات الأمنية إلى استقبال الوزير فتحي باشاغا في مطار معيتيقة، يوم الثلاثاء، دون أن يُحدد الدولة القادم منها.

ووجّه أحمد كركوب، المدير العام لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، الدعوة التي حملت صفة “عاجل جدا وهام” إلى رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الأمنية، ومديري الإدارات والمكاتب، ومديري مديريات الأمن، ومديري الكليات التابعة للوزارة، ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية، ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، ومديري المراكز التابعة للوزارة، ورئيس قوة العمليات الخاصة، وآمر قوة دعم المديريات بالمناطق.

وأشارت الدعوة إلى أن باشاغا سيصل إلى مطار معيتيقة الدولي عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وأنه على المستقبلين الالتزام بالزي العسكري.

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