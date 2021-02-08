شركة سنكور الكندية توفر الشحنة الثانية لمؤسسة النفط من الاختبار السريع للكورونا

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استلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين كمية من الاختبارات السريعة BTNX Covid-19 Antigen Rapid test كمساهمة من شركة سنكور الكندية وذلك للمساعدة في تتبع انتشار فايروس Covid-19.

وتسهم هذه الكمية في الحد من انتشار فيروس كورونا وتسهيل إجراء الاختبارات للعاملين بقطاع النفط بعد عودة الإنتاج من جديد وعودة التنقل بشكل مكثف من وإلى الحقول والموانئ النفطية والمستودعات والمنصات البحرية من جديد.

وسوف تباشر إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال الأيام القادمة في توزيع هذا الاختبار على الشركات النفطية والجهات الأخرى التابعة للمؤسسة.

وأوضح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن هذا الاختبار تم توفيره من قبل المؤسسة بعد أخذ الرأي الفني والتشاور مع الجهات الصحية المختصة بالدولة الليبية مثل المختبر المرجعي ومركز تقنيات البحوث الحيوية التي أجرت تجارب على هذا النوع من الاختبار السريع وكانت النتائج جيدة جدا.

وأضاف أن هذا النوع من الاختبارات سيساهم في تقليل تكاليف إجراء المسوحات للكشف على covid-19 بشكل كبير بسبب السعر المنخفض وكذلك مرونة وسهولة الاستخدام.

وأوضح مدير التنمية المستدامة بأن الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط أوصت بتخصيص كميات من هذه الشحنة لصالح المناطق المتاخمة للحقول والموانئ والمواقع النفطية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في تلك المناطق.