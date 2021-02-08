التباوي: عدم ارتباط أعضاء السلطة الجديدة بأي من أقطاب الصراع عامل نجاح لهم

اعتبر عضو مجلس النواب، صالح التباوي، أن بيانات الترحيب من كل فصائل وقادة البلاد الحاليين تعطي مساحة عمل مريحة للسلطة الجديدة مع كل الأطراف، مؤكداً أن قيادات السلطة الجديدة تمثل مناطق البلاد ويمكنهم العمل مع قواعدهم الرئيسية على تكوين كوادر جديدة لا خلاف عليها.

وأوضح التباوي، أن عدم ارتباط أعضاء السلطة الجديدة بأي من أقطاب الصراع وعدم اصطفافهم إلى جانب أي منها يعدان من عوامل النجاح.

وطالب التباوي، قادة السلطة الجديدة باستثمار الاعتراف الدولي بهم كعامل آخر لنجاح مهمتهم في المرحلة التي تتطلع لها كل الأنظار داخليا وخارجيا، مُعتبرًا الترحيب الدولي ضمانا يحد من خيارات أي طرف يفكر في العودة إلى مربع الحرب.

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